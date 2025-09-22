「UNITED ARROWS」（ユナイテッドアローズ）とサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が初めてコラボレーションした新作アイテムが、10月4日（土）から全国の店舗とECサイトで発売される。現在予約を受け付けている。ユナイテッドアローズから「ハローキティ」との初のコラボレーションアイテム4種が発売初コラボの今回は、チャーム、カーディガン、ショルダーバッグ、トートバッグの全4種がラインアップする。70年代をイ