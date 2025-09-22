メ～テレ（名古屋テレビ） 自民党総裁選挙が22日に告示され、5人が立候補しました。1票を投じる東海地方の党員は、新しい総裁に何を求めているのでしょうか。 立候補したのは、届け出順に以下の5氏です。 小林鷹之 元経済安保担当大臣 茂木敏充 前幹事長 林芳正 官房長官 高市早苗 前経済安保担当大臣 小泉進次郎 農水大臣 今回の総裁選挙は、いわゆる「フルスペック型」で行われます。 「国会議員票」(295票)