MLBア・リーグは全チーム残り6戦とシーズン佳境に入っていますが、依然地区優勝をつかんでいるチームはおらず連日激戦を繰り広げています。西地区はマリナーズとアストロズが同率首位で迎えた攻防戦の3連戦を終え、マリナーズがスイープし優勝へ大きくリードしました。本塁打でメジャートップを走るローリー選手も2試合連続ホームランで58号に到達。球団記録を塗り替えました。中地区はタイガースがガーディアンズと「1」ゲーム差