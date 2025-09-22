「日本ハム０−２ロッテ」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムが痛恨の完封負けで連勝は２で止まった。プロ入り後初めて中４日で先発した伊藤は７回７安打２失点。二回先頭のソトに先制の１２号ソロを運ばれると、さらに佐藤に左前適時打を浴び、この回２点を奪われた。リードを許して降板。１５勝目はお預けとなった。打線はロッテ先発の河村の前に沈黙。７回を２安打に封じられた。特に七回は無死一塁の好機を作るも