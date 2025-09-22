レスリングの世界選手権、男子グレコローマンスタイルの77キロ級の決勝が今月(9月)19日、クロアチアで行われ、香川県高松市出身でパリ五輪金メダリストの日下尚選手が銀メダルを獲得しました。 また、同じ種目の82キロ級では同じく高松市出身で日本体育大学1年の吉田泰造選手が3位決定戦で勝利し、銅メダルを獲得しています。