第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選が21日に開幕し、1回戦11試合が各会場で行われた。大阪第1地区では、興国が74―7で上宮に快勝。大阪第2地区では、今春にラグビー部を新設した履正社が茨木に5―38で敗れた。淀川工科は天王寺を50―24で下した。大阪第3地区では、関大第一が14―5で早稲田大阪に競り勝った。Aシードの東海大大阪仰星（大阪第1地区）、常翔学園（大阪第2地区）、大阪桐蔭（大阪第3地区