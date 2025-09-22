２１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、松平定信（井上祐貴）の政治を揶揄した恋川春町（岡山天音）が“豆腐の角に頭をぶつけて”死去。それを知った定信が布団に顔をうずめて号泣する姿にネットも「春町ファンだったのか」と嘆く声が上がった。この日は、定信の政治を揶揄した黄表紙を書いた春町が定信から呼び出しを喰らう。春町の上役は、春町に逐電するように言うも、逃げれば関係者に迷