愛知県豊明市の小浮正典市長は22日、自由時間のスマホ使用を1日2時間以内を目安とするよう市民に求める条例が成立したことを受け、記者団に「2時間はあくまで目安でしかない。睡眠時間を十分確保して使ってほしい」と述べた。