東京2025世界陸上が21日、閉幕した。世界中から集結したトップアスリートたちが繰り広げた極限の戦いは、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。4年前の東京オリンピック™はコロナ禍で、国立競技場に観客の姿はなかった。しかし、今大会は満員の会場で連日熱い戦いが行われた。詰めかけた観客を熱狂させたのは、日本人選手だけでなく、海外からやってきたトップアスリートたちの圧巻のパフォーマンスだった。【一覧】国立が熱狂した