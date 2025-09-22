出会いだからな…猫はイタズラをする生き物なのですか!? ねこおじが猫らしく振る舞おうと誓った瞬間／ねこに転生したおじさん5（1）しがないサラリーマンだったおじさんが、ある日、可愛い子猫に転生！ 突然の出来事に戸惑う「ねこおじ」でしたが、勤めていた会社の社長に拾われ快適な猫ライフが始まりました。正体はおじさんだとバレないように振る舞うねこおじと、そんなことはつゆ知らず「プンちゃん」と名付けて溺愛する社長。