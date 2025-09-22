瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。22日夜も晴れるところが多い予想ですが、次第に雲が増える見込みです。 23日は湿った空気の影響で曇りになるでしょう。昼前から雨雲がかかり、断続的に雨が降る見通しです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で17度、高松で23度でしょう。日中の最高気温は岡山で25度、津山で24度、高松で27度の予想です。22日よりも気温が低くなります。服装選びに注意してください。 ただ、