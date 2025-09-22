ＢＪＣは１０月２８日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して６９１万３１００株の売り出しと、需要状況に応じて上限１０３万６９００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。売出価格決定日は１０月２０日。主幹事はＳＭＢＣ日興証券及びＳＢＩ証券。 同社はファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、