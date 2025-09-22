アイビー化粧品がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３億４０００万円から３億８０００万円（前期比１０．０％減）へ、純利益を２億７０００万円から３億１５００万円（同７．３倍）へ上方修正した。 既存レギュラー製品が苦戦する半面、強化製品である「レッドパワーセラム」の９月の受注状況が好調なことから売上高は２８億５０００万円（同２．７％減）の従来見通し