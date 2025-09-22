（東京中央社）千葉県で行われた柔術の世界選手権の表彰式で、優勝した台湾の選手の後方にある国旗表示が誤って中国の国旗「五星紅旗」とされていたことが21日までに分かった。台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）は同日までに、大会主催者に対して抗議を申し入れ、主催者から謝罪を受けたと発表した。大会はアジアスポーツ柔術連盟（ASJJF）が主催。18日から21日まで行われた。代表処の報道資料によれば、国旗の誤表示は19日