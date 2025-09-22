¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê/11·î11ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤Æ¡¢9·î25Æü¤Î°ìÆü¸Â¤ê¤Ç¡¢Sony Music Shop¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê²ÏÅÄ¤Î¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡ª¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¥«ー¥É¡×¤¬¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9·î25Æü¤Ë¤ÏYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÏÅÄ Sony Music Shop