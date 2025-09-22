ブンデスリーガ2部ダルムシュタットに所属するMF秋山裕紀が移籍後初ゴールを決めた。秋山は第6節アウェイでのデュッセルドルフ戦に先発出場すると、65分にエリア内のこぼれ球を拾って右足を振り抜き、移籍後初ゴールをマークした。3-0で勝利したダルムシュタットは、ここまで4勝1分け1敗の勝ち点13で首位に立っている。現在24歳の秋山は前橋育英高校から2019年にアルビレックス新潟に加入。アスルクラロ沼津と鹿児島ユナイテ