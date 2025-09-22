◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 2-0 日本ハム(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)首位を2.5ゲーム差で追う日本ハムは序盤に2点のリードを奪われると、相手先発の河村説人投手をはじめ、ロッテ投手陣の前に完封負けを喫しました。先発は中4日でのマウンドとなる伊藤大海投手。今季14勝を挙げ、ハーラートップに立っています。初回から声を上げながらの気迫の投球で2奪三振と、上々の立ち上がりを見せますが、2回に突如ロッテ打線に捕