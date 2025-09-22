22日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3453枚だった。うちプットの出来高が2222枚と、コールの1231枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の250枚（2円安20円）。コールの出来高トップは4万9000円の313枚（55円高250円）だった。 コールプット 出来