22日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5138枚だった。うちプットの出来高が9627枚と、コールの5511枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の597枚（195円安405円）。コールの出来高トップは4万8000円の1119枚（32円高98円）だった。 コールプット