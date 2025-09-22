22日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は530枚だった。うちプットの出来高が306枚と、コールの224枚を上回った。プットの出来高トップは1万7000円の135枚（変わらず6円）。コールの出来高トップは4万7000円の98枚（180円安955円）だった。 コールプット 出来高