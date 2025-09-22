埼玉県川口市の道路を車で逆走して事故を起こし、男性を死亡させた中国籍の19歳の被告の男に懲役9年の判決が言い渡されたことが、中国のSNS上でも話題になっている。報道によると、男は去年9月、飲酒した上で川口市内の一方通行の道路を時速125キロで逆走し、別の車に衝突し、運転していた51歳の男性を死亡させたとして、危険運転致死罪などに問われた。弁護側は被告は運転が制御できる状態だったとして、過失運転致死を主張してい