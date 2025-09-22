中国鉄路昆明局集団によると、中国ラオス鉄道は2023年の運行開始から9月20日までに、旅客列車8万本余りを運行し、輸送旅客数は延べ5900万人を超えました。うち国境を越えた旅客は延べ58万人以上に達し、地域の相互接続を促進し、沿線地域の経済社会の発展を推進するために強力なサポートを提供しています。中国とラオス政府関係部門の強力な支持の下、昆明南駅とラオスの首都ビエンチャン間で2023年4月13日に国際列車の双方向運行