SNSを使って歌手でタレントの堀ちえみのブログに対して誹謗中傷を繰り返し偽計業務妨害の罪に問われ、一審で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた無職の被告の女（48）が、判決を不服として控訴したことが22日までに、分かった。【写真】高級車の前でピース！ワンピース姿の堀ちえみ堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが、被告は堀のブログに対して23年4月から25年1月17日までの