2025年9月19日、北海道むかわ町で遺体で発見された、札幌市白石区の西村隆行さん（55）について、司法解剖の結果、死因は出血性ショックであったことが分かりました。この事件では、2025年9月20日、苫小牧市の会社員・梅津悠希容疑者（36）が死体遺棄の疑いで逮捕・送検されています。梅津容疑者は2025年8月3日未明、むかわ町の山林に西村さんの遺体を埋めて遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、穴の深さは2メー