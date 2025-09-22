◇パ・リーグ日本ハム0ー2ロッテ（2025年9月22日エスコンF）日本ハムはロッテに0−2で敗れ、連勝が2で止まった。先発の伊藤大海投手（28）はプロ初の中4日で7回2失点と粘投したが、打線の援護がなかった。エース伊藤がプロ初の中4日で先発のマウンドに立ったが、2回につかまった。ソトに先制の13号ソロを許すと、さらに3連打を浴びて1点を失った。打線はロッテ・河村を攻略できなかった。2点を追う7回、先頭の郡司が中