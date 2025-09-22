◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）大会最終日の21日、フィナーレを飾った男子円盤投げでは、金メダリストのダニエル・スタール選手(スウェーデン)が感謝のお辞儀をみせました。悪天候の中で競技が行われ、男子円盤投げは、ぬれたサークルによって転倒する選手やミスも続出。午後8時10分に競技が開始されますが、中断もあり、午後9時20分号砲の男子4×100メートルリレー決勝が終わっても競技が終わらず。大会のスタ