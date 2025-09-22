イギリスとカナダは21日、パレスチナを国家として承認したと発表しました。G7（主要7カ国）の承認は初めてです。イギリスのスターマー首相は21日、イスラエルとパレスチナについて「2国家解決の希望は薄れつつあるが、その光を消してはならない」と強調し、またカナダのカーニー首相も「双方の平和的未来に向け協力する」と述べ、パレスチナを国家として承認したと発表しました。これまでに約150カ国が承認していますが、G7では初