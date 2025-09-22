中学生の息子が、友人について「あいつが心配」と相談してきました。聞くと、親による行き過ぎた教育熱で友人がプレッシャーを感じていて！？ 筆者の友人A子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 「母ちゃん、ちょっとお願いがある」 ある日、中学生の息子が帰宅するなり、「母ちゃん、ちょっとお願いがある」と言ってきました。 「なに？ また小遣いの前借り？」 と身構える私に、息子は真剣な顔で 「