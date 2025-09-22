英語には「beat around the bush（遠回しに言う）」や「sit on the fence（態度を決めかねる）」といった、はっきりしない態度を揶揄する表現がある。【こちらも】猫にまつわる英語イディオム (20) 猫とネズミの関係から生まれたことわざ2選今回取り上げる「pussyfoot」もそのような表現の一種だ。直訳すれば「猫のように歩く」だが、それがどのようにニュアンスを変化させていったのだろうか。■Pussyfootとは「pussyfoot」