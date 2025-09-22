赤ちゃん向け番組『シナぷしゅ』制作陣による大人向けの特別番組『ヨルぷしゅ』（テレビ東京）の第2弾が、10月21・28日各24時30分に放送されることが決定した。前回に引き続き、藤森慎吾と詩羽（水曜日のカンパネラ）が、それぞれ番組キャラクター「セロ」と「ニン」の声を担当する。【写真】藤森慎吾と水曜日のカンパネラ・詩羽が声を務めるセロとニン本番組は、民放初の赤ちゃん向け番組『シナぷしゅ』制作陣による“おとな