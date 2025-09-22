２０日、雲南省普洱（ふじ）駅に到着した中老鉄道の列車。（昆明＝新華社記者／邢広利）【新華社昆明9月22日】中国の雲南省の鉄道を主に管轄する中国鉄路昆明局集団は、雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」が開通から約4年を経て、旅客列車運行本数が20日時点で8万本、旅客数が延べ5900万人を超えたと明らかにした。２０日、雲南省普洱駅で中老鉄道の列車を待つ人たち。（昆明＝新