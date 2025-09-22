演歌歌手の青山新が２２日、千葉・浦安警察署の一日署長に就任し、同市内の商業施設で行われたイベントに出席。「秋の交通安全」を呼びかけた。スローガンは「見えないを見えるに変える反射材」。青山は、光を反射する素材を使用した衣服やグッズを身につける反射材の使用をＰＲした。その後、１日警察署長の委任状を受け取った青山。「夜、暗い道を歩くときや自転車に乗るときは、反射材を身につけるなど交通事故防止に努め