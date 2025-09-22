NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。ヤクルトは、阪口皓亮投手を1軍登録しました。阪口投手は今季ここまで15試合のリリーフ登板で、防御率4.22の成績。8月10日の阪神戦では1回1失点、同月13日のDeNA戦では2者連続のHRを浴びるなど1回3失点を喫し、同月18日に登録抹消されていました。約1か月ぶりの1軍再昇格です。22日は本拠地での阪神戦。青柳晃洋投手が古巣相手に先発登板します。