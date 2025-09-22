韓国俳優のユン・ジオン（３５）が１８日、泥酔状態で路上に駐車されていたオートバイを盗んで運転し、警察に摘発されたと現地で報じられ、撮影中だったドラマ「子どもができました」を降板。同作は、撮り直しを余儀なくされた。そしてユン・ジオンに代わり、新キャストに俳優のホン・ジョンヒョン（３５）が決定したと２２日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースが報じ、所属事務所のＳＥＣＲＥＴＥＮＴがこれを認めたと