歌手の氷川きよし（48）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。尊敬する先輩演歌歌手の凄さを語った。この日のゲストは演歌歌手の天童よしみと女優で声優の戸田恵子。番組では天童をよく知る人物として、天童がデビュー当時から可愛がっているという後輩・氷川に事前取材を行った。氷川にとって天童はデビュー前から特別な存在だったという。「デビューする前、高校生になって演歌を歌い始めたんで