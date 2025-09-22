【グレンデール（米アリゾナ州）＝阿部真司】ＡＰ通信などが米保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件後に行った世論調査によると、「国が誤った方向に進んでいる」と答えた共和党支持者は５１％に上り、６月（２９％）から２２ポイント増えた。全体では１３ポイント増の７５％だった。政治的暴力や社会の分断に対する危機感が高まっているためとみられる。民主党支持者では３月以降９０％前後で推移しており、共和党支持者