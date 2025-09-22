三重県四日市市の地下駐車場で記録的大雨により車274台が浸水した問題で、車の所有者らが22日、現場で被害状況を確認し、車内に残る荷物などを取り出した。12日の大雨以来、所有者が場内に入るのは初めて。市や管理会社によると、車両搬出のめどは立っておらず、21日時点で20台の所有者を特定できていないという。所有者らは保険会社への説明などのため車を写真撮影したり、ゴルフバッグや車検証を運び出したりしていた。四