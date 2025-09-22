「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）元大関の正代が押し出しで翔猿を下し、１敗を守った。土俵下まで吹っ飛ばされた翔猿はカメラマン＆ファンと激突し、足を痛めたようなそぶりを見せた。立ち会いから激しく動き回る翔猿をしっかりとつかまえた正代。そのまま土俵下へ力強く吹き飛ばした。翔猿はカメラマン＆ファンと激突。その際、起き上がるのに時間を要し、表情をゆがめた。その後、ゆっくりとした足どりで