オーストラリア・シドニーのオプタスストア＝2021年10月（AP＝共同）【シドニー共同】オーストラリアで18日、警察や救急・消防への緊急電話が一時不通となり、警察によると、救命措置などを受けられなかった計3人が死亡した。通信会社はシステム更新時の「技術的なミス」によって通信障害が起きたと説明。一部利用客が回線の不調を通信会社に報告していたにもかかわらず対応が後手に回っており、規制当局が22日までに調査に乗り