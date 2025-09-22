演歌歌手の青山新（25）が22日、千葉県浦安市のニューコースト新浦安で、「千葉県浦安警察一日署長委嘱イベント」に登壇した。同市の出身で、警察一日署長の活動は初めてという。ショッピングモールの2、3階まで観客が押し寄せ、青山が警察官の制服姿で登場すると黄色い大歓声が巻き起こった。「どうですか？衣装」と話すと、客席からは「似合ってるよー！」の声が飛んだ。靴のかかとに付けた反射材をアピールし、交通安全への意