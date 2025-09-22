JR北海道は、9月20日に発生した低気圧の影響により、根室線の池田〜釧路駅間で路盤や道床流出などが発生したことから運転を見合わせている。9月23日以降、札幌〜釧路駅間を結ぶ特急「おおぞら」3/6/7/12号は札幌〜帯広駅間のみ運転し、帯広〜釧路駅間は特急「おおぞら」に接続する代行バスを運行する。バスは高速道路を利用するため、白糠・池田駅には停車しない。それ以外の特急「おおぞら」は全区間で運休する。普通列車は池田〜