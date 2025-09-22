·ëº§»ØÎØ¤òÊ¶¼º¤·¤Ê¤¬¤éÃË»Ò20¥­¥í¶¥Êâ¤òÀ©¤·¤¿¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à(C)Getty Images9·î21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤ÇÏÃÂê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±20Æü¤ÎÃË»Ò20¥­¥í¶¥Êâ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥¤¥ª¡¦¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤Ç¤³Á´³«¡ªÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿º£ÅÄÈþºù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢3¥­¥íÉÕ¶á¤Çº¸¼êÌô»Ø¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿·ëº§»ØÎØ¤ÎÊ¶¼º¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø