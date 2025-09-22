佐々木朗希は不安定なリリーフ陣の救世主となるか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間9月21日、マリナーズ傘下のタコマ・レイニアーズ戦で自身2度目のリリーフ登板を果たし、1回無安打無失点に抑える好投を見せた。メジャー復帰ならリリーフとして起用される見込みだ。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーンドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者