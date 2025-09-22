ＪＲＡは９月２２日、米国に長期遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝の騎乗成績を発表した。現地時間９月２０日にロスアラミトス競馬場で一般レース３鞍に騎乗。１Ｒ（ダート１３００メートル＝７頭立て）は７着、４Ｒ（ダート１３００メートル＝７頭立て）は４着。７Ｒ（ダート１６００メートル＝８頭立て）をキープダンシンニックで勝ち、今遠征８勝目を挙げた。