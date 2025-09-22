西武の外崎修汰内野手（３２）が２２日、右尺骨遠位端骨折のため出場選手登録を抹消された。２１日の楽天戦（楽天モバイル）で右手首付近に死球を受け、宮城県内の病院を受診。全治２〜３か月と診断され、ポストシーズンを含めて今季の出場は絶望となった。１１年目の今季は１１５試合に出場し、打率２割３分４厘、５本塁打、３４打点の成績だった。