◆大相撲秋場所９日目（２２日・両国国技館）東前頭１１枚目・正代（時津風）は、東前頭１５枚目・翔猿（追手風）を押し出し、勝ち越した。正代はとったりで、相手の体勢を崩すと力で押し切った。「早い段階で勝ち越したので、安心しました。ちょっと硬くなって、引き込むような相撲になってしまったが、最後しっかり前に出られてよかった」と振り返った。２０年秋場所で初優勝し、大関に昇進。在位１３場所で大関から陥落し、