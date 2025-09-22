広島・秋山翔吾外野手（37）、菊池涼介内野手（35）、野間峻祥外野手（32）、中崎翔太投手（33）、坂倉将吾捕手（27）、二俣翔一内野手（22）の6選手が22日、出場選手登録を抹消された。20日にCS進出の可能性が消滅したことで、若手を積極的に起用したいというチーム方針もあるとみられる。20日の巨人戦後に新井監督は「今後、今まで以上に若い選手にチャンスが来るんじゃないかと思います」と話していた。前日21日のDeNA