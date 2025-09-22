フリーアナウンサー吉田悠希（33）が22日、X（旧ツイッター）を更新。第2子出産を報告した。「いつも応援してくださる皆さまへ」と書き出し、「昨日、第二子となる女の子を無事に出産しました」と報告。「予定日よりも陣痛が早く来てバタバタでしたが…母子ともに健康です」とつづった。「これからは2人の母として更にパワーアップしますので、温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。「ライブ参戦も復活