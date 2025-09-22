デイブレイクは9月19日、冷凍寿司を体感できる特別販売イベントを東京･有楽町で行った。冷凍寿司はまだ広く認知されている商品ではなく、市場としては小さい。しかし、世界の寿司レストラン市場の規模は2024年に日本円で約1兆4,000億円とも言われており、冷凍寿司も、本格的な日本の寿司を味わえる商品として広がる可能性がある。イベントでは、冷凍寿司を手掛ける5社の商品を通じて、冷凍寿司の魅力を伝える場となった。デイブレ