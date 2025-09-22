¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤¬22Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°1»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥«¥á¥é¤¬½Ð²Ð¤·¤¿É×ºÊ¤Î¼«Âð¤ËÆþ¤ê¡¢2¿Í¤¬¹õ¤¯¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿Éô²°¤ÎÃæ¤Ç²ÈºâÆ»¶ñ¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤òÀ°Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£µÜº¬¤ÏÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡ÖÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Í¡¢¶öÁ³¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿